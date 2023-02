Kaczyński zakładnikiem Ziobry? Reakcja byłego rzecznika Dudy

Czy Mateusz Morawiecki powinien wyrzucić z rządu Zbigniewa Ziobrę? Minister sprawiedliwości atakuje premiera zarzucając mu sprzedaż polskiej suwerenności. - Zbigniew Ziobro jest prezes partii koalicyjnej, która ma ok. 20 mandatów. Z jednej strony są takie słowa, dość często mocne, ale jest też arytmetyka sejmowa, która jest oczywista. Bez posłów Solidarnej Polski nie ma większości sejmowej. Trudno wyobrazić sobie alternatywę lub rządzenie rządu mniejszościowego. Myślę, że to nie jest kwestia, że ktoś jest czyimś zakładnikiem. Rząd składa się z kilku podmiotów. Nie we wszystkich sprawach muszą mówić jednym głosem, ale na końcu wygrywa przekonanie, że lepiej iść z jedną listą jako Zjednoczona Prawica niż dzielić się na ugrupowania, które walczą ze sobą. Rząd dotrwa do wyborów - komentował w programie "Tłit" Krzysztof Łapiński, były rzecznik prezydenta RP Andrzeja Dudy.