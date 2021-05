"Kaczyński wyrzuci Gowina i Ziobrę". Prof. Dudek powiedział, z jakiego powodu

Gościem programu "Newsroom" Wirtualnej Polski był prof. Antoni Dudek z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Politolog odniósł się do ostatnich wywiadów Jarosława Kaczyńskiego. - Prezes PiS usiłuje swoimi kolejnymi wypowiedziami medialnymi zwrócić uwagę na Polski Ład, czyli program, który ogłosiła Zjednoczona Prawica. Kaczyński uważa, że to jest czynnik, który ma doprowadzić do odbicia sondażowego. Mimo że PiS był pierwszy w sondażach, to bliżej było mu do progu 30 proc. niż 40 proc. - wskazał gość WP. Rozmówca Agnieszki Kopacz odniósł się także do słów Kaczyńskiego o przekształceniu Zjednoczonej Prawicy. Prof. Dudek stwierdził, że liderowi PiS być może chodziło o nowe ugrupowanie polityczne Adama Bielana i Kamila Bortniczuka. - Kompletnie nie wierzę w to, że Gowin i Ziobro będą na wspólnych listach z PiS-em przy najbliższych wyborach parlamentarnych - wyjaśnił politolog i dodał, że jego zdaniem Kaczyński wyrzuci Gowina i Ziobrę ze Zjednoczonej Prawicy.