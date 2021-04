"Kaczyński wygrał. Budka przegrał". Prof. Dudek ocenił też trzeciego gracza w meczu

- Tak naprawdę na dziś największym przegranym jest Borys Budka (…). Czy Lewica jest wygrana czy przegrana to zobaczymy, a wygranym na pewno jest Jarosław Kaczyński. Tak by dzisiaj można wynik tego meczu, w którym w tym wypadku biorą udział trzy podmioty, ocenić. Ale mecz trwa - skomentował prof. Antoni Dudek. Gość programu "Newsroom WP" pytany o to, czy Jarosław Kaczyński - zyskując poparcie Lewicy w ramach Funduszu Odbudowy - podzielił i rozegrał opozycję – odparł: "z całą pewnością". - Wszystkie formacje opozycji, poza Konfederacją, popierają Fundusz Odbudowy, więc tu nie ma takiego sporu natury programowej czy Fundusz Odbudowy dla Polski jest dobry, tylko spór dotyczył tego, jak wykorzystać to, że PiS (…) nie ma większości, żeby to przeprowadzić - zauważył ekspert. - Platforma chciała grać bardzo ostro, Lewica nie chciała grać aż tak ostro. Efekt jest taki, że Kaczyński to wykorzystał i dogadał się z Lewicą - ocenił. Dodał, że lider PiS zyskał na tym konflikcie "dwojako". - Raz, że ma już pewność, że Fundusz Odbudowy przejdzie w pierwszym głosowaniu dzięki poparciu Lewicy, a po drugie odwrócił uwagę mediów, opinii publicznej od kłopotów własnego obozu politycznego - stwierdził.

