Kaczyński wiedział więcej? “Przeprowadzimy z nim posiedzenie zamknięte”

Pierwszym świadkiem komisji ds. Pegasusa był Jarosław Kaczyński. W programie "Tłit" Wirtualnej Polski przewodnicząca tej komisji Magdalena Sroka mówiła, że prezes PiS wiedział o wiele więcej niż to, co powiedział na przesłuchaniu. - On nie bez przyczyny zasłaniał się tą tajemnicą. My przeprowadzimy z nim również posiedzenie zamknięte - zadeklarowała Sroka. Przewodnicząca poinformowała również o tym, że z systemu Pegasus korzystano dłużej. - To nie tylko do 2021 roku, jak się okazuje, mogliśmy korzystać z tego systemu, tylko wszystko wskazuje na to, że korzystaliśmy z tego również w 2022 roku - powiedziała posłanka Trzeciej Drogi. Prowadzący Michał Wróblewski dopytywał, czy może tą sprawą powinny się zająć służby, aby postawić akty oskarżenia. - Z pewnością akty oskarżenia się pojawią - potwierdziła Sroka.