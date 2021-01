Kaczyński vs Sikorski. Mecenas Jacek Dubois: zlecimy przeprosiny w imieniu prezesa PiS

- Pan Kaczyński ma zasadę, że nie respektuje wyroków sądowych, czyli mimo że jest zobowiązany do przepraszania, to nie przeprasza. I tak też było w tej sprawie. Pan Kaczyński zwrócił zasądzone koszty sądowe, ale odmówił wykonania wyroku. Ale sprawa jest prosta. Jest tak zwane wykonanie zastępcze, czyli jeżeli osoba zobowiązana do przeprosin nie stosuje się do decyzji sądu, można z jej pominięciem dostać zgodę na samodzielne opublikowanie tych przeprosin - stwierdził w programie "Newsroom" w WP mecenas Jacek Dubois. Tak odniósł się do informacji WP, że pełnomocnicy prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego złożyli do Sądu Najwyższego kasację od wyroku w głośnej sprawie z udziałem byłego ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Kaczyński zarzucił politykowi Platformy "zdradę dyplomatyczną w Smoleńsku”. Sąd Apelacyjny uznał, że nie miał racji i nakazał Sikorskiego przeprosić. Prezes PiS wyroku nie wykonał. Mecenas Dubois poinformował, że trwa procedura mająca na celu wykonanie tego orzeczenia. - Zlecimy to w imieniu pana Kaczyńskiego, założymy za niego pieniądze, a następnie wyegzekwujemy te pieniądze za pośrednictwem komornika - dodał mecenas Jacek Dubois.

