Kaczyński skieruje PiS do politycznych "okopów"? Działacze niepokoją się o przyszłość partii

Politycy PiS po wyborach mówili: "jesteśmy stworzeni do bycia opozycją, to nas wzmacnia i prowadzi do zwycięstw". Dziś działacze tej partii powoli godzą się z myślą, że z Jarosławem Kaczyńskim na czele mogą nie mieć szans na powrót do władzy.