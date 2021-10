Kaczyński przysypiał na konferencji? Adam Bielan odpowiada na złośliwy wpis

Jarosław Kaczyński pojawił się z Mariuszem Błaszczakiem na wspólnej konferencji prasowej ws. polskiej obronności. Jednak wicepremier ds. bezpieczeństwa wyglądał tak, jakby zaraz miał zasnąć. Nie umknęło to uwadze obserwatorów. "Przespał stan wojenny. U progu III wojny znów śpi" - skomentowano na oficjalnym profilu Platformy Obywatelskiej na Twitterze. Co na to prezes Partii Republikańskiej Adam Bielan? - Od wielu lat wiemy, że politycy PO prowadzą hejterskie konta w internecie i myślę, że czasem nie potrafią po prostu przełączyć kont. Treści, które chcieliby umieścić na tych hejterskich stronach, pojawiają się na oficjalnej stronie PO - komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - Platforma od lat słynie z tego, że nie ma żadnego programu. Nawet na wybory trudno im się jakoś zebrać, żeby opublikować jakiś dokument. Jeśli to jest ich komentarz do tak ważnej ustawy, w tak ważnym momencie, w jakim Polska się znalazła, to pokazuje, że niestety wciąż nie dorobiliśmy się merytorycznej opozycji - dodał. Bielan odniósł się również do sugestii, że Kaczyński ma poważne problemy z cukrzycą. - Trudno zniżać się do tego poziomu. Kaczyński był przecież aktywny na tej konferencji, rozpoczął ją, oddał głos ministrowi obrony, (...) a później to wszystko podsumowywał i odpowiadał na pytania dziennikarzy - podkreślił. Pytany, czy ze zdrowiem prezesa PiS wszystko w porządku, odparł: "Oczywiście".