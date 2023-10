Kaczyński powinien odejść na emeryturę? Sellin porównuje go z Trumpem i Bidenem

Zdaniem doradcy prezydenta Andrzej Dudy, a wkrótce ministra w jego kancelarii, Marcina Mastalerka, Jarosław Kaczyński powinien odejść na polityczną emeryturę. W powyborczym programie Wirtualnej Polski o słowa te został zapytany wiceminister kultury Jarosław Sellin z PiS. - Nie powinien iść na emeryturę, nie zgadzam się z Mastalerkiem. Jarosław Kaczyński można powiedzieć zintegrował prawicę i konserwatystów w Polsce jak nikt inny w trzydziestu paru latach historii trzeciej Rzeczpospolitej, doprowadził te środowiska, tak strasznie rozbite w latach 90., do wielu sukcesów politycznych i wyborczych - odparł Sellin. - Mamy swojego lidera i chcemy go mieć. Jeszcze raz powtarzam: bilans jego politycznych osiągnięć jest bardzo duży, to również ostatnie zwycięskie wybory - podkreślam, przez obóz, który on zintegrował - dodał pytany, czy dotychczasowego lidera PiS nie powinien zastąpić ktoś młodszy np. Mateusz Morawiecki. - Czy Jarosław Kaczyński będzie zdolny poprowadzić was do zwycięstwa w kolejnych wyborach, czy da radę, czy nie jest politykiem zmęczonym? - dopytywał prowadzący rozmowę Michał Wróblewski. - Moim zdaniem tak nie jest, jak pan sugeruje. Proszę jakiegoś ageizmu nie uprawiać. Proszę zwrócić uwagę na to, że czołowa konfrontacja polityczna w najważniejszym państwie świata i najpotężniejszym, najważniejszym dla cywilizacji Zachodu, do którego należymy, czyli w Stanach Zjednoczonych, rozgrywa się między panami, którzy są dużo starsi - tłumaczył Jarosław Sellin.

