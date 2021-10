Kaczyński powinien odejść? "Jego obecność jest fikcją"

Czy wicepremier Jarosław Kaczyński powinien opuścić rządowe ławy i zrezygnować ze stanowiska? Jak mówił w programie "Newsroom" WP były premier Leszek Miller, "obecność Kaczyńskiego w rządzie to fikcja". – Tak było od samego początku, a widzimy to teraz, w takich momentach, w których wicepremier do spraw bezpieczeństwa powinien odgrywać pierwszoplanową rolę - podkreślił europoseł. W opinii Leszka Millera prezes Jarosław Kaczyński "znika" i "milczy". - Po co on jest w tym rządzie, skoro nie odpowiada za nic i nie podejmuje żadnych ważnych decyzji - pytał polityk. Zdaniem byłego premiera jedyną sensowną zmianą w rządzie, wartą zauważenia, byłaby dymisja Mateusza Morawieckiego. - Na razie premier Morawiecki robi wszystko, by zadowolić jednego człowieka. Ten człowiek nazywa się Jarosław Kaczyński. To samo telewizja publiczna, jest dla jednego widza i ten widz również nazywa się Jarosław Kaczyński - ocenił Leszek Miller.