Kaczyński powinien iść na emeryturę? Oto, co sądzą Polacy

Czy Jarosław Kaczyński powinien przejść na polityczną emeryturę? - takie pytanie zadał na targowisku w Legionowie reporter Wirtualnej Polski, Jakub Bujnik. W odpowiedzi usłyszał, że: prezes PiS "już dawno powinien to zrobić", "jak najszybciej", "nie tylko on zresztą". Pojawili się też rozmówcy, którzy wzięli w obronę Jarosława Kaczyńskiego. - A po co ma przechodzić, dobry polityk - usłyszał od kupujących na bazarze reporter WP. - To jest najlepszy polityk tej linii. On jest najlepszym politykiem, rozsądnie rządzi. Ludziom daje, kobietom. Dzieciom daje na książki. Co oni dali - złodzieje? Okradli pół Polski. Ludzie dopiero obudzą się, jak zacznie rządzić Tusk - krzyczał do mikrofonu jeden z mężczyzn. - W zasadzie już wiekowo powinien przejść na emeryturę, ale jest mądrym człowiekiem, więc decyzja należy do niego - wtórowała mu kobieta. - Jak wszyscy przechodzą w wieku 65 lat, to on też powinien - to zdanie również usłyszał Jakub Bujnik.