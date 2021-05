Kaczyński powiększy koalicję? Gość WP wskazał, gdzie są głosy do złowienia

Gościem w programie "Newsroom" WP była dr Anna Materska-Sosnowska z Uniwersytetu Warszawskiego. Agnieszka Kopacz pytała ją o słowa prezesa PiS. Jarosław Kaczyński w publicznych wypowiedziach sugerował ostatnio, że Zjednoczona Prawica może się powiększyć. - Z jednej strony myślę o Kukizie, ale z drugiej o możliwości pozyskiwania posłów od Lewicy. To, z czym mieliśmy do czynienia w poprzednim tygodniu daje takie możliwości. Nawet jeżeli nie na stałe, to przynajmniej zapewnienie sobie w większości w głosowaniach - powiedziała Materska-Sosnowska, nawiązując do wsparcia przez Lewicę wraz z PiS ratyfikacji Funduszu Odbudowy. Według niej, Prawo i Sprawiedliwość może też zabiegać o posłów PSL. Mają o tym świadczyć liczne wystąpienia polityków Zjednoczonej Prawicy w ostatnim czasie, w których wiele mówili o potrzebach wsi.

Rozwiń