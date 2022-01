Kaczyński "pójdzie siedzieć"? Wymowny komentarz

"Czy Jarosław Kaczyński 'pójdzie siedzieć'? Sam prezes PiS się tego boi i przestrzega przed oddaniem władzy" - donosi "Gazeta Wyborcza". "Analiza prawna wskazuje na to, że po zmianie władzy możliwe jest postawienie zarzutów karnych liderowi Zjednoczonej Prawicy. Sam Kaczyński opowiada współpracownikom, że obawia się, iż 'będzie ciągany po prokuraturach'" - czytamy w dzienniku. Co na to Izabela Leszczyna z PO? - Wszyscy, którzy złamali prawo, i to złamali w sposób taki, który podlega pod prawo karne, mogą i powinni obawiać się konsekwencji. Jeśli to będą konsekwencje związane z ograniczeniem ich wolności, to także takich - oznajmiła w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - Ja nie jestem, panie redaktorze, prawnikiem, ale zapewniam pana, że nasi prawnicy, i nie tylko nasi, bo mamy szereg organizacji, jak Wolne Sądy, Iustitia, ale także organizacje prokuratorskie, które dokładnie śledzą każde złamanie prawa przez ten rząd i oni za wszystko odpowiedzą - dodała.