Kaczyński ocenił TVP i TVN. "To bezczelna wypowiedź"

Jarosław Kaczyński został zapytany przez "Wprost", jak ocenia TVP pod kierownictwem Jacka Kurskiego. Prezes PiS podkreślił, że "nie ogląda telewizji", ale efekty pracy szefa TVP "ocenia po owocach". - Jest wybór: każdy może wziąć sobie pilota i przełączyć na TVN. A w porównaniu z TVN ta telewizja publiczna jest po prostu wzorem cnót wszelakich - stwierdził Jarosław Kaczyński. W programie "Newsroom WP" do tych słów odniósł się Radosław Sikorski. Polityk PO ocenił, że była to "bezczelna wypowiedź". - Na TVP wszyscy łożymy z naszych podatków, a jest ona tubą propagandową jego partii, więc to taka drwina z obywateli - ocenił polityk opozycji. - Za tę gadzinówkę wszyscy płacimy - dodał.

