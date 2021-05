Kaczyński o losie PO i "grobie politycznym". Jest reakcja z Platformy

Jarosław Kaczyński w ostatnim wywiadzie był pytany o swoje przewidywania ws. dalszych losów Platformy Obywatelskiej. - Nie powiedziałbym, że losy PO są przesądzone. Już tyle razy leżałem w politycznym grobie i jakoś powstałem - oznajmił lider PiS. Do tych słów w programie "Newsroom WP" odniósł się były minister zdrowia. Bartosz Arłukowicz był pytany m.in. o to, czy w takim właśnie "grobie" znajduje się teraz Platforma Obywatelska. - Specjalistą od nastrojów i polityki grobowej jest Jarosław Kaczyński. My jesteśmy w sytuacji, w której musimy przeformułować swoje funkcjonowanie dlatego, że doszło do poważnych zmian po stronie opozycyjnej - powiedział polityk PO, nawiązując w ten sposób do Lewicy, który poparła Krajowy Plan Odbudowy. - Ludzie Lewicy zostali pozostawieni sami sobie, doszło do pewnego rodzaju dekompozycji ze strony opozycyjnej, w związku z tym PO musi przejąć na siebie odpowiedzialność na konstruowanie opozycji, która pozwoli wygrać wybory Dlatego, że grozi nam wszystkim scenariusz węgierski - sprecyzował Arłukowicz. Jego zdaniem, podział opozycji "gwarantuje wieloletnie rządy Kaczyńskiego". - Musimy zadbać o to, żeby szyld PO był bardziej widoczny, żeby wszyscy ci, którzy z nami dzisiaj współpracują, jasno opowiedzieli się, po której stronie opozycji są. Bo ja mam poważne wątpliwości, po której stronie opozycji - czy w opozycji - znajduje się dzisiaj Lewica, która rozpoczęła taki marsz ku rządzącym - stwierdził Bartosz Arłukowicz.