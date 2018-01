Kaczyński o dymisji Macierewicza. "Intensywne naciski prezydenta"

- Znam Antoniego od 40 lat. Tak niestety ułożyły się teraz sprawy, że mimo sentymentu, trzeba było postąpić tak, jak postąpiliśmy - mówi prezes PiS w wywiadzie dla "Gazety Polskiej".

Prezes Prawa i Sprawiedliwości był pytany m.in o powody odwołania Antoniego Macierewicza ze stanowiska ministra obrony i o ewentualne naciski ze strony prezydenta w tej sprawie. - Dla nikogo nie jest tajemnicą, iż one były, i to bardzo intensywne. Naprawdę nie było innego wyjścia. Dla skutecznej realizacji naszego projektu politycznego tak trzeba było postąpić, choć dla nikogo z nas - mogę powiedzieć, ze szczególnie dla mnie - ta decyzja nie była prosta - mówi Jarosław Kaczyński w rozmowie z "Gazetą Polską".

Kiedy do tego dojdzie? - Przewidujemy, iż stanie się to 10 listopada tego roku. Akurat dzień przed setną rocznicą odzyskania niepodległości - powiedział Jarosław Kaczyński, dodając, że zbieżność dat nie była planowana. - Okazało się, że proces wyłaniania zwycięskiego projektu trwał dłużej, niż zakładaliśmy, do tego dochodzi czas na stworzenie monumentu. Rocznica śmierci okazała się datą nierealną, a pierwszą możliwą jest właśnie listopadowa miesięcznica - podkreśla prezes PiS.

Czy to jest rząd na dwa lata? Prezes nie może na razie tego potwierdzić. - Mogę jednak powiedziec, iz nie jestem zwolennikiem częstej wymiany ministrów (...). Ten skład ma za zadanie doprowadzić do wygrania wyborów w 2019 roku - powiedział polityk.

- Stulecie niepodległości powinno być czasem dumy z własnego państwa, nie ma sensu zakłócać go obowiązkiem uczestnictwa w referendum, nawoływaniem do pójcie do lokali wyborczych - punktuje prezes. - Chyba nikomu nie zależy na tym, by zarządzić referendum, a później skończyć jak Bronisław Komorowski z kilkoma procentami frekwencji.

Przy okazji Kaczyński podzielił się na łamach "Gazety Polskiej" z anegdotą związaną z referendum z 2015 roku. - Wyjeżdzałem na kampanię wyborczą i zastanawiałem się kampanię wyborczą i zastanawiałem się, czy iść na refrendum, czy nie. Zdecydowałem, że pójdę. Przed godzina siódmą rano zjawiłem się w swoim lokalu wyborczym i wprowadziłem komisję w stan głebkiego szoku. Sprawiali wrażenie, jakby zobaczyli zjawę - byłem pierwszym głosującym - wspomina.

Jarosławm Kaczyński skrytykował głosowanie ws. senatora Stanisława Koguta. - Senatrowie, którzy nie poparli wniosku prokuratury, zachowali się tak, jakby nie rozumieli, w jakiej są partii. Ich działania są szkodliwe, nieracjonalne i na pewno będzie miało wpływ zarówno na sondaze, jak i wzmocnienie dyskusji na temat celowości utrzymania izby wyższej - czytamy w "Gazecie Polskiej". Prezes ocenił, że politycy "poszli drogą źle rozumianego koleżeństwa, wkroczyli przestrzeń bardzi szkodliwej lojalności korporacyjnej".