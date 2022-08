Kaczyński o "bojówkach opozycji". Poseł KO: "Prezes ciągle chce braw"

Jarosław Kaczyński przerwał swój objazd po kraju. W rozmowie z tygodnikiem "Sieci" powiedział, że to planowana przerwa. Chwalił dotychczasowe spotkania. W rozmowie z tygodnikiem mówił, że "opozycji i jej bojówkom nie uda się zniechęcić Polaków do przychodzenia na spotkania z politykami PiS". - To jest naprawdę śmieszne. Prezes uzależnił się od braw. Ten rząd uzależnił się od braw. Oni organizują spotkania i na ich spotkania nie można wejść - mówił w programie "Tłit" poseł Paweł Kowal z Koalicji Obywatelskiej. - Każdy z polityków, ja poświęciłem cały lipiec na objazdy, przychodzi na spotkania bez ochrony. Proszę sobie odpowiedzieć dlaczego Jarosław Kaczyński wzbudza tak duże negatywne emocje? On jest w lepszej sytuacji niż pojedynczy poseł, bo ma mnóstwo ochrony. Dziwi mnie, że politycy po siedmiu latach rządów i wielu błędach, złamaniu swoich zasad o niezatrudnianiu bliskich, skarżą się w gazetach, że gdzieś nie dostali braw, a ktoś rzucił jajkiem. To woła o pomstę do nieba. Oni ciągle chcą braw, a robią takie rzeczy jak sprzedaż Lotosu - stwierdził.