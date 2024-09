Kaczyński o aferze z Czarneckim: Na razie jest tylko rysunek w gazecie

- Na razie wyroków jest rysunek w "Gazecie Wyborczej". Jak będą wyroki to się do nich odniesiemy - powiedział Jarosław Kaczyński. Prezes PiS pytany był o sprawę fikcyjnych podróży i nadużyć byłego europosła Ryszarda Czarneckiego i o to, czy grozi mu wyrzucenie z partii.