Kaczyński nieobecny na kongresie Porozumienia. Mamy komentarz wiceprezesa partii

W niedzielę odbył się kongres Porozumienia. Prezes PiS i lider Zjednoczonej Prawicy Jarosław Kaczyński wystosował list do jego uczestników. Pismo zostało odczytane przez szefa Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztofa Sobolewskiego. Nieobecność Kaczyńskiego na uroczystości komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski świeżo wybrany wiceprezes Porozumienia Michał Wypij. - Osobiście bardzo lubię i cenię Krzysztofa Sobolewskiego, więc nie byłem z tego powodu smutny. Po drugie, robiliśmy konwencję dla naszych koleżanek i kolegów, delegatów, by w końcu wybrać władze Porozumienia. Wszelka forma zaproszeń dla prezesów innych partii koalicyjnych miała wymiar grzecznościowy. Jak ktoś nie mógł lub nie chciał z tego skorzystać, jego strata - przekonywał. Na uwagę, że "Sobolewski nie klaskał", wiceprezes Porozumienia odparł: "Ale z całą pewnością się cieszył, jak usłyszał, że chcemy, żeby koalicja trwała. Oczywiście na cywilizowanych zasadach. Nie będziemy akceptować jakiejkolwiek formy agresji w stosunku do naszego środowiska". Wypij odniósł się również do faktu, że Kaczyński był obecny na kongresie Partii Republikańskiej. - To oczywiste, że jak tworzy się filię swojej własnej partii, to wypada tam być. Tak odczytujemy powstanie Partii Republikańskiej. Jako filię PiS - oznajmił.