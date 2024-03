Kaczyński nie dotrzyma słowa? "Rok w polityce to lata świetlne"

Poseł Marcin Ociepa, prezes stowarzyszenia OdNowa i członek KP PiS, dał do zrozumienia, że nie do końca wierzy zapowiedziom Jarosława Kaczyńskiego, że ponownie będzie ubiegał się o fotel prezesa PiS. - Uważam, że warto poczekać do kongresu PiS (w 2025 r. - red.). Zobaczymy, czy Kaczyński zgłosi swoją kandydaturę. (...) Rok w polityce, to są lata świetle. (...) Dzisiaj zbliżający się kongres wywołuje tylko różnego rodzaju emocje w PiS - mówił w programie "Tłit". Dodał, że "Kaczyński może się sprawdzić jako lider PiS, pod warunkiem, że nie będzie to przywództwo jednoosobowe". - Sam Jarosław Kaczyński to za mało, żeby PiS wygrywało wybory - podsumował.

