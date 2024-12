Wpis Kaczyńskiego ws. wyborów. Pisze o "konstytucyjnym obowiązku"

Na konferencji zapowiedział spotkanie w piątek z prezydentem Andrzejem Dudą. - Zachęcę do jego poparcia, kiedy projekt już do niego dotrze, ale też do rozmowy nad tym, jak on widzi tę sytuację. Po tym spotkaniu, bo tak wypada, ten projekt zostanie również państwu zaprezentowany - mówił, zwracając się do dziennikarzy.