Jarosław Kaczyński na wakacjach. Dokąd wybrał się prezes PiS?

Jarosław Kaczyński przez lata pielęgnował w mediach opinię o swoim domatorstwie. Prezes poruszał się wyłącznie pomiędzy swoim domem na Żoliborzu, siedzibą PiS na Nowogrodzkiej i Sejmem. Jeśli bywał gdzieś indziej, to dlatego, że musiał. Wyjątek stanowią doroczne wycieczki, które prezesowi PiS organizuje Joachim Brudziński .

Panowie wybierają raczej miejsca odludne, które nie są chętnie odwiedzane przez turystów. Do tej pory były to: Beskid Sądecki, Pojezierze Myśliborskie i właśnie Zalew Szczeciński. Do tego ostatniego miejsca wybrali się też w tym roku. Towarzyszył im m.in. minister gospodarki morskiej Marek Gróbarczyk.