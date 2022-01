Kaczyński na dywaniku u Banasia? Polityk klubu PiS skonfundowany

Prezes NIK Marian Banaś podczas senackiej komisji do spraw Pegasusa zapowiedział pilną kontrolę ws. służb specjalnych i wezwał prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego do złożenia zeznań. Sprawę komentował w programie "Newsroom" WP wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba (Solidarna Polska, KP PiS). - Nie wiem, czy taki tryb ustawowy funkcjonuje. Rozumiem, że prezes NIK podczas prowadzenia czynności kontrolnych w zakresie celowości wydatków zakupu takiego systemu miałby zażądać od kogoś wyjaśnień. Tylko że pan prezes Kaczyński nie uczestniczył w tych elementach, więc ja za bardzo nie rozumiem w związku z czym, z jakimi czynnościami, taka decyzja miałaby być i czy ona jest obowiązkowa czy nie - oznajmił. - Rozumiem, że to jest taki przytyk, zemsta za swoje problemy - stwierdził Ozdoba. Wiceminister odniósł się również do słów Donalda Tuska, który powiedział, że jest w 90 proc. pewien, że w Sejmie powstanie komisja śledcza ws. Pegasusa. - Gdyby był piątek, inne fazy bym podejrzewał. Nie biorę na serio słów pana Donalda Tuska - mówił gość WP. - Może komisja dotyczyłaby np. działalności Sławomira Nowaka? - zaproponował.