Wrze na Kurpiach. Ujawniają, jak wybrano wieś na spotkanie prezesa PiS

Krzysztof Sobolewski, sekretarz generalny PiS, ujawnił w mediach, że Jarosław Kaczyński wraca do spotkań z wyborami. Pierwszą aktywnością prezesa partii będzie sobotnia wizyta we wsi Łyse na Kurpiach (województwo mazowieckie). Podkreślił, że będzie to jedno ze spotkań w ramach trasy programowej PiS pod hasłem "Polska to przyszłość" oraz że będzie dotyczyć kwestii rolniczych.