Kaczyński jedzie do Brukseli. Bosak zdradził kulisy

Jak nieoficjalnie ustaliła Wirtualna Polska, we wtorek Jarosław Kaczyński ma wystąpić na proteście rolników w Brukseli. - PiS-owi kilka dni temu zaczęło zależeć na tym, żeby się tam pojawić. Wedle mojej wiedzy, jeden z europosłów PiS-u dosłownie kilka dni temu zaczął dzwonić i sondować czy Jarosław Kaczyński mógłby się tam pojawić - powiedział w programie "Tłit" Wirtualnej Polski Krzysztof Bosak (Konfederacja). Według wicemarszałka Sejmu, prezes PiS nie powinien móc zabrać głosu w trakcie manifestacji w Brukseli, bo to "uwiarygadniałoby go jako polityka, który broni rolników". Tymczasem - jak przekonywał gość Wirtualnej Polski - Kaczyński próbował m.in. "zniszczyć część hodowli i eksportu mięsa" w Polsce. Zdaniem Bosaka, taki skutek miałoby wprowadzenie popieranej przez Kaczyńskiego "Piątki dla zwierząt", która przewidywała m.in wprowadzenie zakazu hodowli zwierząt na futra.