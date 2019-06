Kaczyński i sojowa latte. Urzędnicy chcieli uderzyć w hipsterów, powstrzymał ich prezes

- Budżet potrzebuje pieniędzy, a poza tym przecież tu chodzi o napój dla hipsterów, których stać, żeby płacić więcej - tak podwyżkę VAT na mleko sojowe mieli tłumaczyć urzędnicy ministerstwa finansów. Pracę nad nowymi przepisami na razie zablokował osobiście prezes Jarosław Kaczyński, ale jak ustaliła WP – resort nie rezygnuje ze swoich planów.

- To o tyle absurdalne, że sojowa latte, którą w resorcie skojarzono z hipsterami, od dawna ma 23-procentową stawkę. A poza wszystkim przecież ludzie najczęściej sięgają po mleko roślinne z powodów zdrowotnych, a nie dlatego że taka jest moda - relacjonuje uczestnik konsultacji, na których padały te argumenty.

Argumenty urzędników mają się także nijak do przepisów unijnych, zgodnie z którymi substytuty powinny być objęte jednakową stawką. - A mleko roślinne jest przecież zamiennikiem mleka krowiego. Wybierają je osoby z nadwagą czy cierpiący na nietolerancję laktozy. Odstawienie mleka krowiego bardzo często rekomendują swoim pacjentom dietetycy - mówi Wirtualnej Polsce Wojciech Kowalski, współwłaściciel firmy Sante, jednego z największych producentów mleka roślinnego w Polsce.

Prezes interweniuje

Jak się okazuje, konsumenci sojowego latte i - szerzej - mleka roślinnego szybko znaleźli w PiS sojuszników. W marcu interpelację do Ministra Finansów w sprawie nowych stawek VAT wystosował poseł Prawa i Sprawiedliwości Kamil Bortniczuk. Powołał się w niej na opinię Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, z której wynika, że mleko roślinne w świetle badań naukowych jest zamiennikiem krowiego. W odpowiedzi wiceminister finansów Filip Świtała stwierdził, że "zmiana stawek jest nieunikniona" i że mleka zwierzęcego oraz roślinnego nie można traktować równorzędnie.

Niedługo później projekt trafił do Sejmu, gdzie nieoczekiwanie napotkał na opór ze strony samego… Jarosława Kaczyńskiego. Podczas posiedzenia Sejmu na początku czerwca prezes PiS najpierw wezwał do swojej ławy poselskiej wiceministra Świtałę, a następnie nakazał zdjęcie dokumentu z porządku obrad, co PiS-owska część sali skwitowała wiwatami "Jarosław! Jarosław!".