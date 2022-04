Kaczyński dla "Welt am Sonntag". Zarzuca Niemcom "silną skłonność do Moskwy".

Te krytyczne słowa z ust prezesa Prawa i Sprawiedliwości padły w wywiadzie udzielonym niemieckiej gazecie "Welt am Sonntag". Stwierdził, że Niemcy, podobnie jak Francja, mają słabość do Moskwy, a rząd niemiecki przez lata nie chciał widzieć, co robi Rosja pod przywództwem Putina.