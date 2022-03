Niemcy mają problem. Arsenały są puste

Negocjacje z importerami

"Zasoby Bundeswehry są w dużej mierze puste, dlatego firmy (zbrojeniowe) mają dostarczać to, co mają w magazynach" - pisze niemiecki dziennik. Jak informuje, niemiecki rząd dąży też do tego, by przekierować eksport określonych zbrojeń do Ukrainy i negocjuje z krajami-importerami późniejsze terminy dostaw. Może to dotyczyć m.in 16 systemów obrony przeciwlotniczej niemieckiego producenta Diehl, który eksport do Egiptu zatwierdził jeszcze poprzedni rząd wielkiej koalicji.