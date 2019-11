WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

joanna mucha + 4 Jarosław GowinJarosław Kaczyńskitłit30-krotność Natalia Durman 1 godzinę temu "Kaczyński chce złamać Gowina". PiS wraca do pomysłu likwidacji 30-krotności. Joanna Mucha komentuje - Cele są dwa. Pierwszy - budżet się nie spina, ma duże problemy. Drugi - troszeńkę mocniej połamać kręgosłup Gowinowi. Jestem przekonana,... To jest Tweet przypięty sprawdzaliśmy przed chwilą dalej tam Dobry początek tygodnia dla polskich przedsiębiorców z 28 październik Ale chyba już nieaktualne bo prawo jazdy Ci zamierza chyba od początku Przywrócenie a właściwą likwidacyjnej trzydziestokrotność To tak na złość Gowin A ja myślę że dwa są cele pierwszy cel jest taki że rzeczywiście ten budżet się nie spina już widzimy kolej W których Których dostajemy sygnały o tym Ten budżet będzie zupełnie inaczej wyglądał niż ten kampanii Poza trzydziestokrotność o mamy też informacje o tym że 13 emerytura będzie wypłacana z funduszu solidarnościowego Wskazywało na to że Po prostu mama duże Pro Ekonomiści mówią wprost że przychody są znacznie przeszacowane i to są grube miliardy złotych Więc mamy po prostu dużo duży problem z drzew Moim zdaniem jeszcze jedno zdanie Moim zdaniem Nie bez przyczyny była ta sytuacja kiedy Jarosław Kaczyński zapowiadał rząd Mateusza W słowach mówiło Gospoda Więc Po prostu mamy mamy duży Pro Natomiast to żeby żeby w trochę jarosławowi gowinowi troszeczkę jeszcze ten kręgosłup mocno To jest po prostu Ale co myśli pani że Jarosław Gowin w tej chwili jednak zagłosuję za tym chociaż mówił że nie będzie głosował i że wszystko już Ale wielki? bo chyba on oczywiście jest w tej chwili testowany i pytanie W jaki sposób przez ten test Przejdzie Myślę żadne Jarosław Próbował w tej chwili rozegrać to na dwie strony Pierwsza zapewnić sobie Że w razie Tylko 18 Wiemy że lewica tutaj ma niejednoznaczne Do tego projektu oni to Przed Wyobraża pani sobie że w pierwszym poważnym głosowaniu razem spisałem na tak będzie też Levy Mam nadzieję że tak nie będzie i życzę tego moim kolegą z lewicy Natomiast wiem że tam Grupa tych którzy uważają Przeprowadź W ten właśnie sposób O nie uważa Najbogatsi powinni Składki Nie mają w głowie tego że to później oznacza olbrzymie Ale skoro pani mówi że Jarosław Kaczyński chce testować Jarosława Gowina to jaki tak naprawdę ma wpływ na to żeby Jarosław Gowin Zmienił Prosty polityczny Rzeczywisty czyli czyli będzie tutaj szła gra Puszczam o I o kwestie innych rozwiązań na których prawdopodobnie zależy Jarosław Gowinowi i z drugiej strony ja Myślę że oni się dość wyraźnie określili Które się działy przez ostatnie tygodnie długo A więc każdy z nich Wie na czym Komu zależy ale Jestem na Przekonana o tym że Jaros I Zbigniewa ziobry i Jarosława gov Złamać kod Pewno że Że Sytuacje Nie było A jeżeli Jarosław Gowin nie da się złamać to przy platformie jest jeszcze za niego Nie powiedziałabym że że jest miejsce jakie Przy platformie na to To rzeczywiście otwiera Scenariusz I ja Powstanie w W którym Jarosław Gowin będzie głosował Dzisiejsza burza Nie mówię że przy platformie ale ale że Swój Tego rządu Ile to będzie Naprawdę bardzo Zupełnie nowe przestrzenie w naszej Dobrze rozumiem Platformie nie ale już współpraca Quasi koalicyjne jest jak najbardziej brana pod Moim zdaniem przy dzisiejszym kształcie sejmu Należy brać pod uwagę to że że że jest Skrócenie cad Sejmu ale to to to to może się wydarzyć oczywiście wiele tutaj wariantów i wiele Znaków zapytania ale moim zdaniem Taki wariant również Można brać pod I to że ta decyzja Że PiS wraca do tego Ukazuje się publicznie 2 dni przed oficjalnym ogłoszeniem szkła duża Czy też zawsze się Zanim jest przypadkiem Jest przypadek Oczywiście że tak To jest to To jest To jest próba I będzie tam taprobana Czy Jarosław Kaczyński Znany z tego że Że granat Rodzaju że Zgredek Na pewnego rodzaju konflikty i No to żeby żeby później bardzo dokładnie obserwuje zachowania Które w pewien sposób testuję Po prostu sprawdzić royal Jarosław Gowin już rasy głos Dlatego przypuszcza Taki będzie bo takie właśnie Rozstrzygnięcie tym razem ale Pokażę Jedno co to możemy powiedzieć że do tego parlamentu wróciła polit 100 Cieszy ale rozumiem że bardziej pani skłania się ku tej hipotezie ku tej wersji przyszłości Że raczej tym razem Jarosław bo mi się nie zbuntuje i zostanie przez Bardzo dużo do stracenia więc wydaje mi się że że Najbardziej prawdopodobną wersja jest taka że zostanie