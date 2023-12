Kaczyński atakuje koalicję za wyczyn Brauna. Jest riposta

We wtorek, po skandalicznym wyczynie Grzegorza Brauna, Jarosław Kaczyński zarzucił nowej większości sejmowej, że jest to częściowo ich wina. Dlaczego? "Ponieważ pozwalacie na atakowanie kościół i uroczystości żałobnych" - mówił. Rzecznik PSL Miłosz Motyka odniósł się do nich w programie "Tłit". - Patriotyzmu i wiar nie będzie mnie uczył ani on, ani nikt z jego partii. Tutaj trzeba przywołać słowa Wincentego Witosa: "Patriotyzm Boga ma wciąż na ustach, a fałsz i obłudę w duszy". Gdyby Jarosław Kaczyński zaczął się kierować etyką chrześcijańską, to takich obrażających wystąpień jego samego i jego posłów by nie było. (…) Kaczyński jest ostatnią osobą, która (…) brak szacunku wobec religii powinna wypominać - podsumował.

