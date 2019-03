Już wiadomo, ile zarobią członkowie komisji wyborczych. Jest uchwała PKW

Opłaca się być członkiem komisji wyborczej? Można to już sprawdzić. Państwowa Komisja Wyborcza podjęła uchwałę w sprawie wysokości diet członków komisji wyborczych, którzy będą pracować przy zbliżających się wyborach.

Uchwała, podjęta 27 lutego, dotyczy wysokości diet, jakie będą otrzymywać za swoja pracę członkowie komisji wyborczych pracujący zarówno przy najbliższych wyborach do Parlamentu Europejskiego jak i przy jesiennych wyborach do parlamentu krajowego. Co więcej, jeśli nic się nie zmieni, będzie dotyczyć także tych, którzy liczyć będą głosy podczas wyborów prezydenckich w 2020 roku.