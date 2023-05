Już wiadomo co stanie się z pieniędzmi zebranymi na pomoc dla Kamilka

Zbiórka na pomoc dla Kamilka

Po tym, jak chłopiec trafił do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach, w serwisie Pomagam.pl ruszyła zbiórka "na pomoc dla Kamilka". Wokół niej pojawiło się sporo kontrowersji, chociaż organizatorzy przekonywali, że mają zgodę siostry i taty chłopca na jej organizację. Ale nawet Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka poinformowało, że że szpital nie potrzebuje pieniędzy na leczenie chłopca, bo jest on pod opieką lekarzy i "ma wszystko, co potrzebne do właściwej terapii".