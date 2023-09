Już nie krytykuje PiS-u. Jakubiak się tłumaczy

W programie "Tłit" Wirtualnej Polski Markowi Jakubiakowi przypomniano jego słowa krytyki w stosunku do PiS. Teraz polityk z list tej formacji startuje w wyborach do Sejmu. Polityk rozpoczął od tego, że w Kukiz'15 był uważany za "największego PiS-owca na świecie". - Prawda jest taka, że były czasy, w których mi się nie podobało to, co PiS robi - wskazał rozmówca Michała Wróblewskiego i jako przykład podał oddalanie się od ustawy o IPN. - To jest jeden z tych powodów, który mnie rozsierdzał - kontynuował. - Moja rola na listach PiS jest taka, żeby przypominać zawsze przedsiębiorcom, że kapitalizm nie jest taki krwiożerczy - mówił Marek Jakubiak. - Uzyskałem deklarację, że PiS w tej kadencji będzie poświęcało swoją energię na usprawnienie przedsiębiorstw -podał polityk i zaznaczył, że m.in. to go przekonało, aby razem z Pawłem Kukizem wystartować z list PiS.