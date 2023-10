Już 461 osób ujętych na granicy. Straż Graniczna publikuje nagranie

Próby nielegalnego przedostania się przez polską granicę nie ustają. Jak podaje Straż Graniczna z Oddziału Podlaskiego, między 6 a 8 października ujawniono 204 cudzoziemców, próbujących nielegalnie przekroczyć granicę. Doszło tez do ataków na straż. Funkcjonariusze opublikowali nagranie z kamer monitoringu. Na granicy polsko-białoruskiej wciąż ujmowani są migranci. W piątek na terenie gminy Hajnówka doszło do zatrzymania obywatela Gruzji, który próbował przewieźć 5 migrantów z Afganistanu i Iranu. Z kolei w Białowieży ujęto 15 osób, które nie cofnęły się przed polskim patrolem. Na nagraniu widać grupę osób przy granicy z Białorusią, która stara się przedostać na terytorium Polski. Podlaski Oddział Straży Granicznej informuje także o kilku atakach na funkcjonariuszy. Przy odcinku w Narewce grupa cudzoziemców po stronie białoruskiej rzucała w patrol kamieniami. Do podobnego incydentu doszło też w okolicy Dubicz Cerkiewnych. Od początku roku Straż Graniczna zatrzymała już 461 osób, które zaangażowane były w nielegalny przemyt i przekraczanie granicy polsko-białoruskiej.

