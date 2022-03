Już 1,3 mln Ukraińców uciekło przed wojną do Polski. Ekspertka o problemach

1,33 mln osób uciekło do 8 marca z Ukrainy do Polski - wynika z najnowszych danych polskich służb. Pomocy uchodźcom starają się udzielać prywatnie sami Polacy, organizacje pozarządowe i instytucje państwowe. Prof. Patrycja Matusz, prorektor ds. międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego w programie Wirtualnej Polski pytana była o skutki błędów w organizacji pomocy uchodźcom. - Przy tak dużej liczbie osób niezaopiekowanych przez państwo będzie dochodziło do konfliktów - oceniła prof. Matusz, wskazując na napięcie z obu stron, które może się nasilać. - Przyjmując innych pod swój dach, Polacy zgodzili się też na koszty z tym związane - zauważyła, dodając o konieczności wprowadzenia rozwiązań systemowych. - To największa grupa uciekających w Europie w tak krótkim czasie - mówiła rozmówczyni Mateusza Ratajczaka, odnosząc się do liczby uchodźców z Ukrainy.