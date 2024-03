Jutro przesłuchania komisji ds. Pegasusa. "Woś powinien czuć niepokój"

W środę były wiceminister sprawiedliwości Michał Woś stanie przed komisją ds. Pegasusa. Woś miał podpisać się pod dokumentem, który upoważniał do zakupu oprogramowania. Bartosz Arłukowicz w programie "Tłit" WP mówił, że on zapytałby Wosia, Zbigniewa Ziobro oraz Matusza Morawieckiego o to, kto wymyślił strukturę finansową zakupu Pegasusa, kto i w jaki sposób i przeciwko komu używał oraz gdzie wędrowały pozyskane za pomocą tego systemu. Powiedział, że ustalenia komisji śledczej w Parlamencie Europejskim jasno wskazują, że „nikt nie miał nad tym kontroli”, gdzie były przekazywane te dane. - Być może dochodziło do handlu między służbami różnych państw europejskich i nie tylko - przekazał Arłukowicz. Dodał także, że Michał Woś "powinien czuć niepokój i taki dreszcz emocji na swoich plecach". - Ja na miejscu pana ministra Wosia nie czułbym się szczególnie spokojny przed przesłuchaniami - podkreślił.

