Jurek Owsiak zaprasza Zybertowicza. I nie wyobraża sobie odmowy

Czwartkowy wywiad Andrzeja Zybertowicza odbija się coraz szerszym echem. Poza Lechem Wałęsą na słowa doradcy prezydenta zwrócił uwagę Jerzy Owsiak. Założyciel WOŚP zaprasza Zybertowicza na rozmowę i... nie wyobraża sobie odmowy.

Założyciel Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zamieścił na Facebooku list otwarty do prezydenckiego doradcy. Zaprosił go do siedziby fundacji i, jak zaznaczył, "nie wyobraża sobie, żeby zaproszenia nie skorzystał".

Owsiak zasugerował Zybertowiczowi, że jako doradca prezydenta jest zobligowany do wielkiej wiedzy i mądrości. A jeśli wypowiada się na temat WOŚP, to powinien zgłębić temat. "Zapraszam Pana do nas, do Fundacji, na godzinne spotkanie, w którym wyjaśnimy Panu, jak działamy. (...) A że jesteśmy Fundacją, która w sposób niezwykle istotny pomaga polskiej służbie zdrowia, to nie wyobrażam sobie, żeby Pan z zaproszenia nie skorzystał" - napisał.