Jurek Owsiak uderza w rząd. Ostrzega przed jego nowym pomysłem

Rząd planuje zmianę ustawy o zbiórkach publicznych. Obok niej nie przejdzie obojętnie organizator WOŚP Jurek Owsiak. Uderza w rządowe pomysły i wiceministra Patryka Jakiego.

Rząd będzie mógł zablokować każdą zbiórkę publiczną, jeśli uzna, że jej cel będzie sprzeczny z zasadami życia społecznego lub będzie naruszał ważny interes publiczny - to według Onetu założenie nowelizacji przygotowanej przez MSWiA . Prezes WOŚP zareagował na te informacje na Facebooku.

Zaczął od przytoczenia kilku wypowiedzi Jakiego na jego temat. "Jest to zbitka nieprawdziwych oskarżeń i bzdur (m.in. nigdy nie miałem i nie mam żadnych spółek) i przedziwne, a wręcz kuriozalne myślenie, że jedynie on i 'grupa obywateli' mogliby rozliczyć Fundację WOŚP, gdyby tutaj przyszli i zajrzeli w nasze rachunki" - w ten sposób odniósł się do zarzutów wiceministra dotyczących nieprawidłowości w fakturach Orkiestry.