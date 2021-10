Julia Przyłębska pod lupą dziennikarzy. "Zbrojne ramię władzy politycznej"

TK upolityczniony? Wójcik: "Zawsze ktoś wygrywa, a ktoś przegrywa"

O zdanie dotyczące funkcjonowania TK zapytany został też poseł Solidarnej Polski Michał Wójcik. Polityk uważa, że Trybunał Julii Przyłębskiej nie jest w rękach obozu władzy. - Zawsze tak się mówi, że jeżeli odsyła się sprawę do Trybunału, czy składa się wniosek, to zawsze oponenci mówią, że Trybunał to jest narzędzie polityczne - stwierdził minister w kancelarii premiera.