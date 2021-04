Wyrok TK w sprawie RPO opublikowany w Dzienniku Ustaw

W czwartek Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 3 ust. 6 o Rzeczniku Praw Obywatelskich jest niezgodny z konstytucją. To ten zapis pozwalał dotychczas na przedłużanie kadencji Adama Bodnara. Wyrok TK został niezwłocznie opublikowany w Dzienniku Ustaw. Oznacza to, że czwartkowe postanowienie wejdzie w życie dokładnie za trzy miesiące.

Uzasadnienie wyroku odczytał Stanisław Piotrowicz

Piotrowicz podkreślał, że wyrok TK zapadł z dbałości urzędu mającego chronić prawa obywateli. - Zwracający się o pomoc do rzecznika zakładają jednak, że ich wnioski czy prośby zostaną załatwione przez organ posiadający legitymację do działania, czy też upraszczając, przez organ faktycznie dysponujący pełnomocnictwami do działania; pełnomocnictwami, których termin obowiązywania nie upłynął - mówił.

Krzyki, gwizdy i petarda. Gorzkie powitanie posłów PiS po wyroku TK ws. RPO

Adam Bodnar żegna się ze stanowiskiem

Rzecznik Praw Obywatelskich apelował, by w świetle wyroku TK parlament wzniósł się ponad spór polityczny w Polsce. - Albo parlament wybierze zgodnie z konstytucją nowego rzecznika, co byłoby najbardziej pożądane. Apeluję do wszystkich sił politycznych, żeby się dogadały co do takiego kandydata, który uzyska poparcie Sejmu i Senatu, bo wtedy będzie można powiedzieć, że te wady konstytucyjne, które teraz obserwujemy, zostaną naprawione - powiedział.