Julia Przyłębska nie pojawiła się na posiedzeniu senackiej komisji. Aleksander Pociej zabrał głos

Że nie jest Zakresie i zainteresowania Że ona Tylko i wyłącznie W ramach A takich rocznych sprawozdań Małogłowie Przedstawić Nie podała głębszej głębszej analizy Gdy żona wysłała listy do pana tak tak Wszystkie drzewa że nie będzie ino Dokładnie nie ja się z nim A dlaczego w ogóle Postanowiliście senatorzy Julia Oskarżenia Które pojawiają się przestrzeni medialnej Dotyczące Sposobu Zarządzania trybunałem i działania trybunału To są takiego kalibru Komisja praw człowieka praworządności Ja Uznałem za za stosowne zapoznać się Chciałem wysłuchać oby Strong mam już Publiczne Czy zarzuty które są stawiane przez sędziego w rębaka natomiast nie mamy odpowiedź Klarowny i Australii Messenger Pan sędzia napisał bardzo W którym prosił wskazywał powody dla których wolałby się nie stawiać nie chcemy Nie chcę żeby sprawa Ja nie chcę żeby sprawa się toczyła w jego osobny tylko wokół Jak się pan jeszcze Odnieś się do tego co napisała pani prezes Pszczelarska Now ucieka trochę od komentowania No niestety Nie mamy w tym piśmie nie ma ani słowa Na temat tego co jest najważniejsze to znaczy Tego jaka jest sytuacja Powinnaś Ja uważam że na tyle to poważne rzeczy że Powinna 30 je wyjaśnić ale oczywiście nie ma tak