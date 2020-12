József Szájer. Organizator imprezy w Brukseli nie wiedział, że będzie na niej polityk

Zdaniem organizatora to jego goście zaprosili dodatkowe osoby, za sprawą których impreza rozrosła się do ponad 20 osób. David Manzheley zaprzecza także informacjom o tym, że goście zażywali narkotyki.

Węgierski europoseł został przyłapany na udziale w gejowskiej orgii w Brukseli w piątek. Policja zatrzymała go, kiedy uciekał po rynnie przez okno. Krótko po tym zdarzeniu Szajer wydał oświadczenie, w którym przyznał się do uczestnictwa w spotkaniu.

- To, co zrobił nasz przedstawiciel Jozsef Szajer, nie mieści się w systemie wartości naszej wspólnoty partyjnej. Nie zapomnimy o 30 latach jego pracy i nie wyprzemy się jej, ale jego czyn jest nie do przyjęcia i nie do obrony" – powiedział Orban dziennikowi "Magyar Nemzet" przez telefon w przerwie posiedzenia rządu.