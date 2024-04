Joński nie chce zbadać sprawy? "Chciał wywołać show"

Mariusz Kamiński nagle opuścił przesłuchanie przed komisją śledczą ds. wyborów kopertowych po spięciu z Dariuszem Jońskim. B. szefa MSWiA wzburzyło jedno z pytań przewodniczącego komisji. Polityk KO spytał go, czy podczas jednego ze spotkań rządu Mateusza Morawieckiego był nietrzeźwy. W programie "Tłit" WP poseł PiS Piotr Müller porównał działania komisji do programu Kuby Wojewódzkiego. - Mam wrażenie, że tutaj przewodniczący komisji chciał wywołać show niż rzeczywiście zbadać okoliczności sprawy - mówił Müller. Poseł stwierdził także, że przedstawiciele Platformy Obywatelskiej żałują troszkę powołania tych komisji. - Dochodzenie do prawdy jest tutaj dalekie - dodał.