Joński bez litości dla Czarnka. "To najgorszy minister w historii"

- To najgorszy minister w historii. Tu nie ma dyskusji. Ich pomysłem jest wprowadzenie ideologii do szkół, a to w żaden sposób nie poprawia systemu edukacji. Natomiast minister Czarnek przekroczył kolejną granicę. Tą granicą było przekazywanie słynnych willi. Gdy nauczyciele słyszą, że on wydaje pieniądze na wille, a brakuje na remonty tych szkół, to włos się jeży na głowie - podsumował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski poseł KO Dariusz Joński. W czwartek wieczorem Sejm ma się zająć wnioskiem opozycji o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. Powodem tego jest wydanie milionów złotych w ramach konkursu MEiN na organizacje powiązane z Prawem i Sprawiedliwością. Wielomilionowe dotacje przeznaczane były na zakup nowych siedzib, podczas gdy wiele innych potrzebujących tych środków organizacji zajmujących się edukacją oraz placówek dydaktycznych nie otrzymało z budżetu resortu ani złotówki. Według posła Koalicji Obywatelskiej, jeśli opozycja dojdzie do władzy, nauczyciele nie będą musieli już "dorabiać" do szkolnej pensji. Joński zapowiedział poważne zmiany w ministerstwie edukacji, które wszystkim "wyjdą na dobre".