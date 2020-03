Jolanta Turczynowicz-Kieryłło powinna wycofać się z kampanii prezydenckiej? Kamil Bortniczuk nie ma wątpliwości

Jolanta Turczynowicz-Kieryłło, szefowa kampanii wyborczej prezydenta Andrzeja Dudy, nie ma ostatnio dobrej passy. W mediach ukazują się kolejne informacje, które mają wpływ na jej wizerunek. Czy powinna wycofać się z kampanii? Wiceminister w resorcie funduszy i polityki regionalnej, poseł PiS Kamil Bortniczuk nie ma w tej sprawie wątpliwości.

W poniedziałek "Gazeta Wyborcza", powołując się na wypowiedzi znajomych Jolanty Turczynowicz-Kieryłło i jej męża, poinformowała, że do niedawna małżeństwu było daleko do PiS. Dziennik dotarł też do rymowanek wyśmiewających prezesa partii rządzącej Jarosława Kaczyńskiego.