Jolanta Szczypińska nie żyje. "Przyjaźniła się z prezesem, walczyła z nowotworem"

Smutek w Prawie i Sprawiedliwości. Posłanka Jolanta Szczypińska nie żyje. Przez lata stała u boku prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Przyjaźniła się z matką polityka. O swoich chorobach mówiła niechętnie, wierzyła że wyjdzie z nich zwycięsko.

Jolanta Szczypińska urodziła się w 1957 roku w Słupsku. Skończyła Policealne Studium Medyczne, a później pracowała jako pielęgniarka . W 1980 roku została współzałożycielką NSZZ Solidarność Służby Zdrowia w Słupsku. Będąc w podziemnych strukturach Solidarności aktywnie uczestniczyła w nich jako kurier, kolporter czy drukarz. To właśnie ze Słupskiem była związana całe swoje rodzinne i polityczne życie. Po wstąpieniu w 1990 roku w szeregi Porozumienia Centrum została prezesem Zarządu Wojewódzkiego PC w Słupsku. Od 2005 roku nieprzerwanie była posłanką Prawa i Sprawiedliwości. W 2009 i 2014 startowała bez skutku z ramienia PiS do Parlamentu Europejskiego .

Ale jak ujawniła w rozmowie z „Gazetą Pomorską”, mogła dzwonić do niego o każdej porze dnia i nocy. – Rzadko jednak z tego korzystałam, bo jestem osobą, która nie lubi się nikomu narzucać. Prezes Kaczyński zawsze pamiętał o moich urodzinach i imieninach i do dziś przechowuje wiele upominków, którymi mnie obdarował. Są to książki, przeważnie tomiki poezji, ale także flakonik perfum, który - choć pusty - przechowuję do dziś – wyznała kilka lat temu.

Jolanta Szczypińska zmarła w sobotę przed południem. Pod koniec listopada trafiła do szpitala. Posłanka PiS zmagała się z "poważnymi powikłaniami" po zabiegu operacyjnym. Według informacji, do których dotarła Wirtualna Polska, tym razem nie chodziło o kolejny nawrót choroby nowotworowej, z którą od lat walczyła posłanka. Jolanta Szczypińska cierpiała na powikłania po zabiegu urologicznym, któremu niedawno musiała się poddać. I choć choroba jest uleczalna, stan posłanki był ciężki. Lekarze musieli wdrożyć żywienie pozajelitowe.