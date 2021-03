Jolanta Kwaśniewska ma powikłania po COVID-19. Ekspert skomentował jej stan

Były prezydent Aleksander Kwaśniewski i jego żona Jolanta na początku lutego zakazili się koronawirusem. Chorobę mają już za sobą, ale jak przyznał Kwaśniewski cały czas zmagają się z powikłaniami. Były prezydent martwi się o żonę, która cierpi teraz na zapalenie nerek. Uważa, że jest to powikłanie po COVID-19. - Na pewno koronawirus może powodować powikłania w okresie ostrym. To wiemy na sto procent - stwierdził w programie "Newsroom" prof. Krzysztof Tomasiewicz z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, członek Rady Medycznej ds. COVID-19 przy premierze, odpowiadając na pytanie o to, czy COVID-19 może powodować takie powikłania. - Wiemy również, że wirus ma pewne powinowactwo do układu moczowego. Ja znam zbyt mało szczegółów dotyczących stanu zdrowia pani Jolanty Kwaśniewskiej, nie wiem, o jakim typie zapalenia nerek mówimy. Proszę pamiętać, że w języku medycznym zapalenie nerek jest pojęciem bardzo heterogennym. Zapalenie nerek może być bowiem odmiedniczkowe, kłębuszkowe, itd. itd. Nie potrafię się więc na ten temat wypowiedzieć. Wśród naszych pacjentów, których oceniamy miesiąc po przechorowaniu COVID-19, nie przypominam sobie osoby, która miałaby zapalenie nerek prowadzące do niewydolności tego narządu. Ale jest to możliwe - dodał prof. Tomasiewicz.

