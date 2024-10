Jolanta Kwaśniewska: Byłam oburzona, zdziwiona

"To jest wielka strata"

Na pytanie o to, czy prezydentura Andrzeja Dudy i sprawowanie roli pierwszej damy przez Agatę Dudę to stracona dekada, Kwaśniewska odpowiedziała, że "z jej punktu widzenia tak". - Prezydent, mimo że miał takie możliwości, nigdy nie wybił się na samodzielność, niepodległość. Myślę, że powinien był zrobić to, co zrobił mój mąż na początku swojej prezydentury - zrezygnował z barw partyjnych, ponieważ chciał być ponad podziałami, co mu się udawało - powiedziała, dodając, że ona sama starała się wspierać męża w tej roli.