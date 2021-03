Johnson&Johnson. Wiemy, kiedy nowa szczepionka trafi do Polski

Johnson&Johnson. Kiedy nowa szczepionka dotrze do Polski?

Minister Michał Dworczyk podczas konferencji prasowej, która odbyła się 12 marca, mówił m.in. o transporcie szczepionki Johnson&Johnson do Polski. Kiedy preparat dotrze do naszego kraju?

Jak się okazuje, pierwsze szczepionki Johnson&Johnson, które zatwierdziła Komisja Europejska, dotrą do Polski w maju 2021 .

"Natomiast jeśli chodzi o szczepionkę firmy Johnson&Johnson , mamy na razie wstępne deklaracje, że pierwsze szczepionki tej firmy trafią do Polski w maju" - powiedział w piątek 12 marca szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk.

Ile szczepionek Johnson&Johnson dotrze do Polski?

Polska ma dostać około 16 mln szczepionek firmy Johnson&Johnson. "Zgodnie z deklaracjami producenta do końca drugiego kwartału do Polski może dotrzeć około 2,5 mln tych szczepionek" – przekazał minister Michał Dworczyk. Trzeba jednak podkreślić, że na razie są to jedynie deklaracje, a nie konkretne zobowiązania.