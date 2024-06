Godson ostrzega. "Może dojść do konfliktów rasowych"

Kryzys na granicy spowodował, że Polacy stali się mniej ufni wobec cudzoziemców. Zdaniem byłego posła Johna Godsona, to naturalna reakcja w obliczu zagrożenia. Według niego, większość Polaków zawsze była bardzo otwarta i gościnna wobec obcokrajowców. Godson przekonywał w programie "Newsroom" WP, że to czy takie nastawienie powróci, w dużej mierze zależy od polityków. - To zależy, jakie decyzje zostaną podjęte. Jeżeli władze podejmą decyzję o rozsądnym przyjmowaniu chcianych imigrantów, to kolejny etap będzie raczej pozytywny. Ale jeżeli zostanie podjęta decyzja na podstawie paktu migracyjnego ws. dopuszczenia do masowej relokacji migrantów, to może doprowadzić do konfliktów na tle rasowym czy na tle kulturowym, jakie dziś mają miejsce we Francji czy w Niemczech - przestrzegł. Dodał, że doprowadzenie do takiej sytuacji może spowodować wzrost poparcia dla ugrupowań ultraprawicowych.