Joe Biden zadeklarował pomoc w uwolnieniu Brittney Griner

Prezydent USA Joe Biden rozmawiał w środę z żoną zatrzymanej zawodniczki WNBA Brittney Griner, która jest przetrzymywana w Rosji po znalezieniu w jej torbie olejku haszyszowego na lotnisku w Moskwie. Wszystko trwa od 17 lutego i jak dotąd amerykański rząd nie zdołał sprowadzić 31-latki do kraju. Tymczasem rozmowa Bidena z Cherelle Griner nastąpiła po osobistym apelu Brittney do prezydenta w odręcznie napisanym liście, który Biały Dom otrzymał w poniedziałek w dniu Święta Niepodległości. Griner napisała, że obawia się, iż spędzi wieczność w areszcie w Rosji i poprosiła Bidena, by nie zapomniał o niej oraz innych amerykańskich zatrzymanych w tym państwie. Jak przekazała Karine Jean-Pierre, pełniąca funkcję sekretarza prasowego Białego Domu, Biden zaoferował swoje wsparcie rodzinie i zapewnił, że otrzymają wszelką możliwą pomoc, podczas gdy administracja realizuje kroki mające na celu wywalczenie sprowadzenia koszykarki do Stanów Zjednoczonych.

